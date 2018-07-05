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Поклонская участвовала в аресте Сенцова

Депутат Госдумы РФ и бывший “прокурор” оккупированного Крыма Наталья Поклонская участвовала в аресте в 2014 году украинской политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Адвокат опубликовал протокол судебного заседания за май 2014 года, где Поклонская находится на стороне обвинения.

В документе говориться, что Поклонская настаивала взять Сенцова под стражу, как сторонника Правого сектора.

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Ранее Факты ICTV писали , что Людмила Денисова сообщила о противоречивой информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Пленника Кремля могут заставлять принимать пищу.

Фото: Наталья Поклонская

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