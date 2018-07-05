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Продолжает борьбу! Сестра Сенцова рассказала правду о его состоянии

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, сильно постарел и похудел. Он жив и продолжает борьбу, хотя ему очень трудно.

Олег Сенцов

Об этом сообщила в Facebook двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

– Олег Сенцов жив, он продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение.

Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа, – написала она.

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По словам Каплан, Сенцов просит не акцентировать все внимание на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех заключенных.

– Сильно постарел и похудел. Говорили о многом, расставаться было тяжело, я понимаю, почему он так долго отказывался от свиданий, – добавила она.

Напомним, 5 июля Наталья Каплан посетила Олега Сенцова в колонии Белый медведь в Лабытнанги. Это их первое свидание за 4 года с момента оглашения приговора в 2014 году.

Фото: УНИАН

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