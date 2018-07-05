Саммит НАТО в Брюсселе: с кем рядом посадят Порошенко

Во время саммита НАТО в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп будут сидеть рядом.

Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, будут ли встречаться на саммите Порошенко и Трамп.

– Он (Порошенко – Ред.) не только будет с ним (Трампом – Ред.) пересекаться – они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине. Украина (Ukraine) находится там, где и США (USA), – отметил дипломат.

По его словам, такое расположение лидеров на заседании предусмотрено протоколом: сначала идет генсек, затем, начиная с Албании, по кругу страны размещены по алфавиту.

– Мы работаем и над отдельной встречей. Все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 самыми мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами, – подчеркнул Пристайко.

Читайте: НАТО, военные объекты и языки: Путин назвал, что его не устраивает в Украине

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Фото: president.gov.ua