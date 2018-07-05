Похудел на 15 кг: сестра Сенцова впервые за 4 года встретилась с ним в колонии РФ

5 июля в колонию Белый медведь в Лабытнанги (Россия) на краткосрочное свидание с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым приехала его сестра Наталья Каплан. Это их первое свидание за 4 года с момента оглашения приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.

Об этом Каплан сообщила Громадському.

– Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг, — рассказала она.

Наталья Каплан рассказала Олегу о том, что к голодовке присоединился Эмир Усейн Куку и об акциях в его поддержку.

– Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал, — сказала она.

По ее словам, Сенцов просит всех, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.

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– В частности, он просит Денисову, независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал, — сказала Каплан.

Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но “ничего критического нет”.

– Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу, — сказала Каплан.

По ее словам, из развлечений у него — телевизор, он также пишет и редактирует свои старые записи. Сенцов просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.

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Фото: Inforos.ru.