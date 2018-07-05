Смертельное нападение на цыган – кому выгодна радикализация Украины

Полиция задержала 12 нападающих. Почти все они ученики старших классов и участники малочисленной и недавно созданной ультраправой организации “Трезвая и злая молодежь”. Организатором вроде бы был 20-летний парень.

Новоиспеченная организация малолетних радикалов прекратила свое существование сразу после задержания ее участников. Но самые важные вопросы – кто промыл им мозги и был их кукловодом, остаются открытыми.

Это фото самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова, которыми несколько недель назад молодежь с другой новоиспеченной ультраправой группировки “Немезида” – в древнегреческой мифологии так называли богиню возмездия – сожгли палатки цыган в Киеве возле метро Академгородок.

Ромы уверены, что подобные организации подают под соусом народной справедливости банальную ксенофобию. Они называют себя национальными женами и как почти все ультраправые группировки оправдывают свои акции бездействием правоохранителей по отношению к цыганам.

Недавний погром лагеря в Голосеевском парке столицы. Националисты открыто транслировали акцию в прямом эфире. Более того за ситуацией спокойно наблюдал полицейский.

Правозащитники уверены, что от подобных случаев во львовской трагедии тропинка короткая. Правоохранители квалифицировали львовский прецедент как умышленное убийство. Это тоже сглаживает углы опасной тенденции, говорят юристы.

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Лидер еще одной ультраправой организации “С14”, которая 2 месяца назад разогнала и сожгла лагерь цыган на Лысой горе, говорит, что своими действиями они заставляют правоохранителей адекватно реагировать на кражи и наркоторговлю со стороны отдельных цыган.

Как радикальными молодыми людьми, которые нарушают закон, так и отдельными цыганами, которые крадут и торгуют наркотиками, должны заниматься правоохранительные органы. Но получается парадоксальная ситуация: нередко полиция закрывает глаза на нарушения и первых и вторых. И это может обернуться необратимыми последствиями для общества.

Выходом из ситуации могла бы стать так называемая ромская стратегия. Утвержденная еще указом Януковича в 2013-м. Она предусматривает интеграцию национального меньшинства в украинское общество по Страсбургскому сценарию.

Во Франции схема доказала свою эффективность и снизила градус напряжения между местным населением и цыганами. Но украинские чиновники, говорит Зола Кондур, уже пятый год топчутся на месте. И как показали последние события, такое бездействие прямо ведет к межэтнической нетерпимости.

Силой сгонять в резервацию – ничего не напоминает? Украинской молодежи, особенно в условиях войны, нужны учебные программы по толерантности. Говорят эксперты. Чтобы не чистые на руку политики или иностранные спецслужбы не промывали мозги молодым, создавая нечто вроде современных штурмовых отрядов Рема, которые действовали в гитлеровской Германии.

Это все идеология идет с 30-х годов. Еще когда Гитлер пришел к власти тоже самое было, были созданы молодежные отряды штурмовиков, которые выступали за чистоту расы. Всех убивали и тому подобное. Может им надо посмотреть историю, посмотреть чем все это закончится, какие будут последствия.

Среди прочего, они устраивали погромы евреев и цыган. Все это закончилось очень быстро в первую очередь для участников отрядов и самого Рема. Они были просто использованы фюрером, а затем убиты во время так называемой “ночи длинных ножей”.

Подобную схему в 2008 году использовал Путин в России, считает израильский режиссер Власти Антоневич. В своем фильме “Кредит на убийство” он уверяет, что российская верхушка, чтобы запугать общество, развязала руки российским скинхедам и радикальным националистическим организациям, за 3 месяца убили 49 человек.

А затем, чтобы продемонстрировать сильную руку, резко остановила маховик убийств и показательно посадила неонацистов, а некоторых убила уже в тюрьме. Некоторые эксперты и политтехнологи не исключают внешнего влияния на вновь ультраправые группировки и в Украине.

Эта история может быть выгодна России, определенным украинским политическим силам перед парламентскими и президентскими выборами в следующем году, но в то же время говорят социологи, может быть и естественным явлением в стране, где четвёртый год подряд идет война, всегда размывает понятие толерантности и радикализирует взгляды общества.

Станет ли кровавая львовская драма предохранителем от дальнейших радикальных приступов? Многое зависит от честного и беспристрастного судебного процесса. Пока суд избрал меру пресечения для 7 несовершеннолетних и организатора преступления – 60 дней тюрьмы без права залога. 20 летнему предводителю нападающих Андрею грозит пожизненное заключение.

К слову, лагерь цыган в Львове разгромили адепты Гитлера и Муссолини.