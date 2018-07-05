“Суд” Крыма приговорил Балуха к 5 годам тюрьмы

Раздольненский районный “суд” Крыма приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.

Об этом пишет Громадське.

Его признали виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания.

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Такое решение так называемый “судья” вынес с учетом предыдущего приговора за якобы “хранение боеприпасов” из-за которого Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.

К слову, 23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания (ИВС) и грозят поместить его в штрафной изолятор.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Напомним, Балух был задержан ФСБ 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. “Суд” в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Фото: Anton Naumlyuk rfe.rl.