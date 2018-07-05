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Топ-5 авиакомпаний, которые чаще всего задерживают рейсы

Чартерные перевозчики, которые чаще всего задерживают рейсы в аэропорту Борисполь, – Bravo Airways, Atlasjet Ukraine, SkyUp, Yanair и Anda Air.

Літак

Об этом сообщил Liga.net гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

По его словам, 90% чартерных пассажиров перевозят через аэропорт Борисполь тремя авиакомпаниями.

Однако негативную статистику предприятию делают перевозчики, на которых приходятся остальные 10% пассажиров.

Рябикин привел пример авиакомпаний, которые с 25 июня по 3 июля работали с регулярностью ниже 50%.

– С регулярностью 44% перелеты осуществляла авиакомпания Bravo Airways, 33% – авиакомпания Atlasjet Ukraine, 25% – SkyUp, 7% – Yanair, Anda Air – 0%.

Самый высокий показатель (Выполнение рейсов по расписанию. – Ред.) среди чартерных перевозчиков на прошлой неделе показала Роза Ветров – 92%, – рассказал Рябикин.

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Кроме того, с регулярностью 52% осуществляла перевозки авиакомпания Azur Air Ukraine.

Гендиректор Борисполя также отметил, что авиакомпания Azur Air Ukraine – единственный чартерный перевозчик, представители которого во время задержек рейсов предоставляют пассажирам весь необходимый объем услуг и информационного сопровождения.

Ранее стало известно, что в Украине проверят все чартерные самолеты. Тем, что старше 20 лет, запретят полеты.

Фото: Pixabay

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