ЦИК должна быть представлена всеми парламентскими партиями – Відродження

Новый состав ЦИК должен быть сформирован из представителей всех политических партий, присутствующих в парламенте, в том числе, нардепов из оппозиционных политических сил и депутатских групп.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

– В любой цивилизованной демократической стране делается все для того, чтобы Центральная избирательная комиссия была максимально представлена ​​всеми политическими партиями, если, конечно, нет намерения фальсифицировать выборы. Сегодня власть пытается установить монополию на ЦИК, а это значит, что готовятся фальсификации, – заявил Виктор Бондарь.

Он призвал парламентскую коалицию придерживаться демократических принципов и обеспечить в новом составе ЦИК пропорциональное представительство всех парламентских сил.

– Мы уже видели ваши подходы при формировании комитетов ВРУ, когда оппозиция не получила ни одного комитета или хотя бы должности заместителя. Как следствие – сегодня приходится ходить к вам и постоянно клянчить, чтобы вопросы, насущные для людей, внести в повестку дня. Поэтому мы требуем пропорционально распределить представительство в ЦИК между всеми политическими силами, присутствующими в этом парламенте, включая оппозиционные, – отметил сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

К слову, Факты ICTV рассказали, кто претендует на должности членов ЦИК.