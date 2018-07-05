В Киеве ввели запрет на продажу мяса и рыбы

Столичные власти ввели временный запрет на реализацию на ярмарках быстро портящихся пищевых продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.

Речь идет о запрете реализации мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°С.

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– Продуктовая безопасность киевлян требует принятия взвешенного и ответственного решения. Не допустить вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей на столичных ярмарках – обязанность организаторов ярмарок, – отметил во время совещания директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении 12 детей в лагере в Киевской области.

Фото: КМДА