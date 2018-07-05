Украина готова передать РФ еще 14 человек – Геращенко

Киев может рассмотреть возможность передачи России еще 13 человек и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, кроме ранее названных 23 граждан.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

– Если письмо Москальковой является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан – Ред.), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля, – сказала она журналистам.

По ее словам, в это число входит также арестованный украинским судом руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Она также озвучила весь список: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осьминин, Саттаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, “которые признали, что они имеют российское, или двойное гражданство”.

Геращенко отметила, что после соответствующей проверки получила разрешение от спецслужб объявить эти фамилии, и дальше направит еще раз официальное письмо на представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова с этими фамилиями и со ссылкой на письмо Москальковой.

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На днях Геращенко назвала фамилии 23-х осужденных за преступления против Украины россиян, которых Киев готов передать в обмен на украинских политзаключенных.

Фото: Микола Білокопитов/прес-служба ВР