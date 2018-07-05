Украина и ЕС готовят общую стратегию противодействия РФ

Президент Петр Порошенко анонсировал продолжение работы с лидерами ЕС над общей стратегией противодействия российской агрессии.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

– На следующей “украинский” неделе в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе. Вместе мы непобедимы, – написал Порошенко.

Президент также приветствовал решение Совета ЕС о продлении до 31 января 2019 года экономических и секторальных санкции против России.

Вітаю одноголосне схвалення рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за брутальну агресію проти України.Ціную солідарну підтримку держав-членів української незалежності і територіальної цілісності #StopRussianAggression — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 июля 2018 г.

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На днях в Европарламенте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война на Донбассе – это часть заранее спланированной стратегии России по дестабилизации ситуации на Западе.

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