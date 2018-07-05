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Вступительная кампания 2018: ошибки при регистрации е-кабинета и как исправить

В МОН назвали самые распространенные ошибки, которые делают поступающие во время регистрации электронного кабинета, и как их исправить.

Вступна кампанія 2018

Ошибки, которые могут возникать у абитуриентов, добавлены в инструкцию по работе с электронным кабинетом на сайте Министерства образования и науки.

В частности, указан номер ошибки, надпись, которая появляется в электронном кабинете, и порядок действий поступающего.

Сейчас одна из самых распространенных ошибок поступающих – неправильное указание адреса электронной почты при регистрации. Поэтому абитуриенты не получают письмо для активации кабинета на свой ящик.

Что делать? Необходимо зарегистрироваться повторно на правильный адрес, но не ранее чем через 24 часа после предыдущей попытки. За это время первая попытка регистрации с неправильной почтой будет аннулирована и поступающий сможет зарегистрироваться снова.

Еще одна распространенная проблема – поступающий несколько раз указывает неправильный пароль при входе в кабинет и система блокирует его на три часа.

Что делать? МОН советуют сразу не угадывать пароль, а воспользоваться сервисом Забыли пароль? для его быстрого восстановления.

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Напомним, 2 июля стартовала вступительная кампания 2018 в высшие учебные заведения Украины. На сайте ez.osvitavsim.org.ua продолжается регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений в выбранные вузы.

Фото: Міносвіти

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