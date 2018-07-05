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Wizz Air запускает 5 рейсов из Кишинева – направления

Венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск 5 авиарейсов из Кишинева в Брюссель и Париж. Для граждан Украины это тоже удобно, поскольку Одесса находится недалеко от столицы Молдовы.

Wizz Air

Об этом лоукостер сообщил в Facebook.

– Сегодня мы объявили о пяти новых маршрутах из Кишинева: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген, – говорится в сообщении, – говорится в сообщении.

В то же время Wizz Air не называет дату запуска новых маршрутов, продажу билетов на эти рейсы еще не открыли.

Читайте: Перелет за 500 гривен. Что предлагают лоукосты в Украине

Недавно в Wizz Air заявили, что открывают 3 новых направления из Киева и 1 из Харькова, а также увеличивает частоту 7 популярных рейсов.

Фото: dreamstime

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