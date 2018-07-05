Оружие Украины. Возможна ли легализация

В каком состоянии отечественная индустрия огнестрельного оружия сегодня? И почему современное оружие Украины так интересует наших сограждан – выяснили Факты ICTV.

Огнестрельное оружие и его разновидности в последнее время особенно интересуют украинцев. К этому привели как и боевые действия на Востоке страны, так и разработка законопроекта О гражданском огнестрельном оружии.

Издавна считалось, что оружие – это продолжение человеческой руки.

Для одних предметы оружия являются своеобразной игрушкой, а для других – способом самообороны. Последний вариант применяется реже, чем об этом говорят. Еще древние говорили: Si vis pacem, para bellum, что означает:

Хочешь мира – готовься к войне.

Поэтому всегда была важно скрытое ношение короткоствольного огнестрельного оружия. Оно организовывает, дисциплинирует и, в конце концов, успокаивает.

Как и когда возникло огнестрельное оружие

Датой возникновения огнестрельного оружия считается ХVII век.

Его история начинается с самого простого – изобретения пороха в Китае, который был впервые применен для стрельбы из пушек. В Украине огнестрельное оружие стало известно во времена казаков. Наши предки имели аркебузы, мушкеты, гульдинки и тому подобное. Со временем огнестрельное оружие эволюционировало и прошло все стадии своего развития чтобы приобрести нынешний вид.

Человек и оружие тесно связаны, особенно во время войны.

Сегодня украинская армия занимает 29 место в общем рейтинге сильнейших армий мира.

Всего в рейтинге оцениваются армии 136 стран мира. Лидерами являются США, Китай, Россия. В прошлом году Украина занимала 30 место в этом рейтинге. За год украинская армия изменилась к лучшему, хотя ее состояние остается неидеальным.

Сегодня войска Украины имеют на вооружении:

танки

боевые машины

различную артиллерию

бронетранспортеры

противотанковые ракетные комплексы

средства управления

стрелковое огнестрельное оружие

За последние годы Украина сделала большой рывок в разработке своего оружия. Сегодня нам есть чем гордиться, нашим оружием интересуются другие страны мира. Среди новинок мы имеем:

переносной реактивный гранатомет РК-4 Ингул (предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники)

ракеты РС-80 калибром 80-мм, которые можно установить на вертолет или самолет

уменьшенный АК-74

скорострельная винтовка Гопак весом менее 5 килограмм

Тем временем, в ведущих странах мира есть ядерное оружие, что значительно улучшает их оборонительные возможности и делает мнение этих государств более авторитетным при решении разных международных вопросов.

Жители США обладают примерно половиной огнестрельного оружия, которое существует в мире.

Почти все оружие в США имеет самые современные характеристики и изготовлено ​​предприятиями самой страны. Лишь некоторая часть экспортируется из Германии, Израиля, Италии, Швейцарии и Бельгии. В таких странах лучшее финансирование и вообще более развито военное дело, боевые учения проходят на высоком уровне с использованием новейшей техники и оружия.

В связи с событиями на Востоке страны, встал вопрос легализации огнестрельного оружия. На данный момент право на владение оружием имеют:

работники судов

правоохранительных органов

лица, участвующие в уголовном судопроизводстве

журналисты

депутаты

военнослужащие

чиновники, которые имеют определенные категории и ранги

Легализация огнестрельного оружия в Украине

Дискуссия по этому вопросу идет в украинском обществе уже давно. Далее выясним, какие изменения принесет признание законом права на оружие. Будут они положительными или, наоборот, это станет потенциальной угрозой для украинского народа?

Положительную сторону этого закона мы можем увидеть на примере многих стран, где оружие легализовано и в результате этого преступность не увеличилась. Статья Конституции гарантирует каждому гражданину Украины право на самозащиту.

Закон о легализации даст человеку возможность чувствовать себя в безопасности. Согласно законопроекту, оружие будет доступно для совершеннолетних граждан, которые пройдут соответствующее обучение и получат медицинскую справку о здоровом психическом состоянии.



Отрицательная же сторона очевидна. В результате мы можем получить вспышку преступности с использованием уже легального оружия.

Но последнее слово остается за государством, которое еще не определилось, нужно ли предоставлять право всем гражданам иметь оружие. И пока этот закон рассматривается, мы предоставим вам список тех средств защиты, которые доступны уже сейчас.

Электрошокеры. Доступно и компактно, цена 400-500 гривен, продаются почти во всех интернет-магазинах. Но для нанесения удара нужен обнаженный участок тела, что может быть невозможным. Если у нападающего слабое сердце, то оно может не выдержать.

Пневнаматическое оружие. Можно свободно приобрести в магазине без разрешения или лицензии, цена от 1000 гривен. Такое оружие малоэффективно, можно нанести вред нападающему только при попадании в глаз, а это не легко, если вы не снайпер.

Газовые баллончики. Доступно, разрешение не требуется. Недорого, около 100-200 гривен, не представляет угрозы для жизни. Но нужно быть осторожным при использовании, можно отравиться самому.

Газовый пистолет. Работает по тому же принципу, что и газовый баллончик, при этом издавая звук настоящего пистолета. Если вам есть 18 лет, то вы можете приобрести пистолет, но на такое оружие нужно разрешение и справки: медицинская и об отсутствии судимости.

Холодное оружие, нож. Доступно каждому человеку для самозащиты, но чтобы защититься ножом нужно иметь не только хорошую физическую форму, но и психологическую. При этом необходимо быть осторожными, чтобы противник не использовал нож против вас.

Многих настораживает то, что за годы конфликта на Востоке участились случаи преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия. К 2014 году уровень преступности, связанный с незаконным обращением с оружием, был относительно низок.

Если до 2014 года в месяц регистрировалось примерно 2-3 уголовные производства в данной сфере, то с 2014 года этот показатель начал значительно расти, примерно до 12-15 уголовных производств. Скорее всего это связано с тем, что на востоке Украины проходят боевые действия.

Также до 2014 года редко задерживались лица за незаконное приобретение и хранение стартовых пистолетов переделанных под боевые, боевые гранты типа Ф1 и СГГ-5, а еще реже задерживались лица за незаконное хранение боевых пистолетов. А вот с 2014 года такие лица задерживались гораздо чаще.

Влияние войны на количество оружия на руках

За годы войны боеспособность нашей армии значительно возросла, за это время она фактически была создана заново. Со стремительным развитием событий вооруженные силы нужно было быстро реанимировать. Российская агрессия стала настоящим испытанием для украинской армии.

С началом вторжения России в Украину наш солдат получал от государства разве что каску, которая осталась еще с советских времен. Только благодаря волонтерам и поддержке международного сообщества наши солдаты получали все необходимое для сдерживания агрессии.

Для улучшения боеспособности украинской армии и для успешного выполнения задачи по защите национальных интересов, прежде всего, нужно чтобы военнослужащие были удовлетворены материальным обеспечением. Бедный, голый, голодный солдат не сможет, а то и не захочет идти воевать за страну, которая не обеспечивает его.

Не секрет, что существуют факты нелегальной перевозки огнестрельного оружия с зоны проведения операции Объединенных сил. Куда дальше попадает это оружие не известно. Случаи перевозки оружия далеко не единичны.

Для многих это золотая жила, но стоит задуматься, насколько это большой риск, ведь статьей 201 Уголовного кодекса Украины относительно криминализации контрабанды частей огнестрельного оружия предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Но остановит ли это поток перевозки нелегального оружия, если подобные действия приносят колоссальные прибыли? Приобретает народ оружие преимущественно через интернет, где размещено множество объявлений по поводу продажи оружия. Не могут искоренить проблему и систематические меры по прекращению такой деятельности полицейскими.

Функция борьбы с незаконным оборотом оружия возлагается на правоохранительные органы. Но в этом вопросе большую роль играет само общество. При владении любой информации о лицах, которые сохраняют нелегальное оружие или боеприпасы, каждый сознательный гражданин должен сообщить в полицию.

Кроме того, полицией проводятся месячники по добровольной сдаче оружия. Лицо, незаконно хранящее оружие, может сдать его в полицию и не быть привлеченным к уголовной ответственности.

Когда легализация оружия будет безопасной

Как улучшить состояние дел с оружием в Украине? Что стоит сделать, чтобы наша страна приблизилась в рейтинге к передовым странам мира в этой области?

Прежде всего нам нужно улучшить финансирование, выделять больше средств на разработку своего оружия, устранив устаревшее оружие СССР, пригласить специалистов из других стран, которые помогут улучшить нам это направление деятельности.

У нас есть свои заводы, которые производят огнестрельное оружие, но к сожалению, большая часть его готовится ​​для экспорта. Стоит помнить, что нашей армии тоже необходимо новейшее оружие отечественного производства, которое поднимет ее обороноспособность на новый, более высокий уровень.

Относительно легализации владения оружием, то перед принятием соответствующего закона в нашей стране нужно победить коррупцию, чтобы избежать возможности попадания оружия в руки преступника.

Будем надеяться и верить, что скоро наше оружие и украинская армия будут ответствовать самым высоким мировым стандартам. И давайте будем помнить, что основная функция оружия – это поддержание мира!

Фото: dreamstime, униан

Анастасія Литвиненко