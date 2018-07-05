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Подорожание проезда в Киеве с 14 июля – заявление Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета заявил, что проезд в столичном транспорте с 14 июля подорожает до 8 грн, несмотря на непопулярность данного решения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

– Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги, – отметил Кличко.

По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

– Сегодня все манипулируют цифрой 8 грн. Это стоимость разовой поездки! Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости, – напомнил Кличко.

При этом проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

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Напомним, в мае стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.

Фото: КМДА

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