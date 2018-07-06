Альтернатив миномету Молот для ВСУ нет – Укроборонпром

Альтернатив миномету Молот для Вооруженных сил Украины нет, его в любом случае нужно было производить для нужд армии.

Об этом в эфире украинского телеканала сообщил генеральный директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин, передает УНИАН.

– На сегодняшний день альтернатив минометам Молот у нас нет. В любом случае их нужно было делать и нужно было их использовать в ВСУ, – сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ровенской области.

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Напомним, сегодня около 6.00 утра в Ровенской области произошел взрыв во время военных учений – разорвался миномет. В результате этого трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы Молот до конца расследования трагедии в Ровенской области.

Фото: Укроборонпром