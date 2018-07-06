Без права на свидание – кто такие омбудсмены в РФ и чьи права защищают

Россия продолжает блокировать любые попытки уполномоченного по правам человека Верховной Рады попасть к украинским узникам Кремля. Несмотря на договоренности Порошенко и Путина о гуманитарной миссии двух омбудсменов – Украины и России. И беспрепятственный их пропуск к заключенным.

Людмила Денисова в России 3-ю неделю. За это время ей дважды указали на дверь в Заполярном Лабутнанге, где в колонии строгого режима уже 49-й день голодает украинский режиссер Олег Сенцов.

В самолете до Салехарда она летит вместе с российским обмудсменом, бывшим генералом МВД Татьяной Мокальковой. Но встречи не произошло. Дорога в колонию которую Денисова преодолевает уже второй раз за последние недели, чрезвычайно сложна.

От аэропорта Салехарда на пароме через Обь и далее машиной до Лабутнанги. Украинская делегация досталась до колонии первой. И уже привычно застряла в воротах. А вот и кортеж российского обмудсмена. Казалось вот она, удобная возможность посетить Сенцова вместе, как того требует российская сторона.

Но Москалькова просто проехала мимо. И посещала Сенцова наедине. Поступок Москальковой возмутил не только украинцев. При выезде кортежа Людмила Денисова буквально бросалась под колеса, требуя объяснений. Но ей пригрозили применением физической силы.

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Генеральша Москалькова осталась непреклонной и из машины не вышла. Кремль объясняет свои действия тем, что Сенцов – гражданин России. Правда, Денисовой в колонии предоставили другую информацию.

Между тем российская сторона получила уже 2 прошения о помиловании Сенцова. Одно из них – от генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда. Резолюцию с требованием освобождения украинского политзаключенного приняла на этой неделе и Парламентская ассамблея Совета Европы. Но хватит ли Олегу сил дождаться освобождения?

Москалькова заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное. Но Денисова ей не верит. Вполне возможно, что его кормят принудительно. Не позволили украинскому омбудсмену и встречу с осужденным якобы за шпионаж украинским журналистом Романом Сущенко.

Зато украинская власть ради миссии омбудсменов сняла запрет на въезд российской уполномоченного по правам человека. Татьяна Москалькова посещала Крым в обход украинских пунктов пропуска. Следовательно, попала в “черный” список персон non grata. Но несмотря на это на этой неделе ее впустили в Украину.

В Киеве она встретилась с задержанными украинскими пограничниками крымскими моряками. А после того потребовала посетить крымского дезертира Одинцова в Лукьяновском СИЗО.

Но поскольку Кремль блокирует любые попытки украинского омбудсмена попасть к нашим заключенным, то и Киев мог был применить зеркальные действия.

Почему Путин нарушает договоренности с украинским президентом? Его пресс-секретарь Песков объяснил провал гуманитарной миссии отсутствием доверия между омбудсменами. Но всем понятно, что без приказа из Кремля Москалькова и шага бы не сделала.

К слову, Канада отреагировала на приговор Сущенко.

Фото: ТАСС.