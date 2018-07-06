PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и БМП. Ранен военный/

Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и БМП. Ранен военный

Боевики 26 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и вооружение БМП. Один военнослужащий был ранен.

оос

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

Читайте: Оторвало кисть. На Донбассе подросток пытался разобрать боеприпас

На Светлодарськом направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское.

На Горловском и Донецком направлениях враг обнаружил незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

В районе населенных пунктов Широкине, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить военных открыть огонь в ответ.

По уточненным данным разведки, на протяжении минувших суток боевики потеряли одного оккупанта.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Володимир Путін
Планы Путина в Украине: названа возможная дата новой масштабной агрессии РФ
зброя України
Оружие Украины. Возможна ли легализация
“Перемирие” на Донбассе: огонь не прекращается, есть раненые
Європарламент
Часть плана РФ. В Польше сказали, зачем Кремлю война на Донбассе
Донбас ЗСУ АТО
Боевики применили противотанковые управляемые ракеты под Водяным
Анатолій Матіос
Украина передала в Международный суд списки боевиков-иностранцев
Закрытые грузы и скрытность: что происходит на неподконтрольной части границы с РФ
Операція об'єднаних сил
“Перемирие” на Донбассе: горячо в Крымском и под Мариуполем
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка