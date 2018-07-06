Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и БМП. Ранен военный

Боевики 26 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и вооружение БМП. Один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

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На Светлодарськом направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское.

На Горловском и Донецком направлениях враг обнаружил незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

В районе населенных пунктов Широкине, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить военных открыть огонь в ответ.

По уточненным данным разведки, на протяжении минувших суток боевики потеряли одного оккупанта.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.