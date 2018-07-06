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Информационная безопасность Украины: СБУ поддержала законопроект

СБУ поддержала законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

– Внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве, – отметили в Службе безопасности Украины.

Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятым в соответствии с Законом Украины О санкциях.

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В службе подчеркивают, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно с киберзащиты объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерных вирусов на территории государства.

Напомним, накануне комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).

Фото: СБУ.

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