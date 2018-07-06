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Кремль попытался атаковать Украину новым фейком

Кремль распространил фейковое письмо якобы от имени генерального конструктора КБ Луч с критикой ракетных комплексов Javelin.

Кремль распространил фейковое письмо, в котором украинские конструкторы якобы критикуют поставленные из  США ракетные комплексы Javelin.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

– Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо Генерального конструктора ГП Государственное Киевское конструкторское бюро Луч на имя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ – скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки, – предупреждают в СНБО.

Там заявили, что письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО и никогда не подписывалось генеральным конструктором конструкторского бюро Луч.

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– Это письмо – демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи Путина с президентом США Д.Трампом, – отмечают в совете.

СНБО просит СМИ не тиражировать эту дезинформацию.

Как сообщалось, в мае Украина провела испытания ракетных комплексов Javelin.

Фото: Getty Images

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