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Made in Ukraine: почему производители меняют Китай на Украину

В Евросоюз вещи поедут не под украинским, а тамошним брендом. Где их собирали, напоминать только made in Ukraine на упаковке.

базар ринок речі

Еще несколько лет назад европейские известные бренды размещали заказ в Поднебесной. Это самое делал и владелец украинского завода. Просто возил эту же технику из Китая в Украину. Но потом все изменилось.

Сначала завод работал только на внутренний рынок. Но впоследствии, интерес западных компаний к Украине резко вырос. Западным брендам стало удобнее производить технику не в Китае, а в Украине. Близко и дешево.

Стоимость рабочей силы – вот что определяет сейчас географию размещения заказов. И пока зарплаты в Китае растут астрономическими темпами, украинские – все еще топчутся на месте.

Уже более двух лет в пользу отечественных производителей играет не только дешевая рабочая сила и удобное месторасположение, но и зона свободной торговли с ЕС. Произведенную в Украине продукцию можно отправляли в Евросоюз без пошлины.

Западные бренды выбирают украинских производителей. Пока полки наших магазинов заполонил дешевый импорт, отечественные фабрики отшивают коллекции для западных компаний.

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Парадокс, но фабрики, которые шьют одежду для всей Европы, почти ничего не производят для Украины.

Здесь убеждены: украинских производителей европейские бренды выбирают из-за лучшее качество.

Но в ассоциации Укрлегпром уверены: все не так просто. Все дело в том, что француз или итальянец за такие деньги, как украинец работать не будет.

Ранее Факты ICTV писали, что в США не хватает сезонной рабочей силы. Ряд бизнесов по всей стране – от отелей до крабовых ферм – страдают из-за новых иммиграционных ограничений администрации Трампа.

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