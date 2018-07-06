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Межигорье перешло под управление государства – суд

Суд передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию Межигорье, где проживал экс-президент Виктор Янукович.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда г. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля.

В АРМА подтвердили, что указанным постановлением имущество было передано им в управление, пишет Украинская правда.

Это объект Центр отдыха и здоровья, расположенный по ул. Ивана Франко, 19, жилой дом №18 по той же улице, дом 123-а по ул. Межигорской в селе Новые Петровцы.

Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.

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Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО Танталит. В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен.

Как известно, Нацагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на Межигорье в июле 2015 года.

Фото: rada-gov.com.ua

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