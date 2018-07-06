Миномет Молот – что взорвалось на полигоне в Ровенской области

На полигоне Ровенской области вновь взорвался миномет Молот, после чего его использование запретили.

После трагедии на Ровенском полигоне президент Петр Порошенко запретил использование минометов Молот на учениях. Факты ICTV разобрались, что это за миномет и как часто с ним происходили несчастные случаи.

Задачу по разработке украинского 120-миллиметрового миномета поставило Министерство обороны в 2015 году. За основу для разработки миномета, который впоследствии назвали Молот, взяли советский миномет 2Б11.

Первый опытный экземпляр изготовили в конце августа 2015 года. Впервые оружие презентовали на XII Международной специализированной выставки Оружие и безопасность – 2015.

Военные получили первую партию минометов Молот 3 марта 2016 года. Оружие украинского производства весит приблизительно 217 кг и должно было заменить советские аналоги.

Однако очень быстро с минометом начали происходить различные ЧП. В июле 2016 года в Николаевской области на полигоне Широкий лан произошел первый взрыв миномета. Жертвами происшествия стали двое военных. В ноябре того же года в поселке Новониколаевка Донецкой области произошло следующее ЧП с минометом, в результате которого погибли два бойца батальона Айдар. В 2017 году от взрыва оружия погибли еще 3 военных в Авдеевке.

И, наконец, 6 июля из-за разрыва Молота на Ровенском полигоне погибли 3 бойцов.

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По происшествиям 2016-2017 годов проводились расследования, но ни разу не было подтверждения того, что взрыв происходил из-за неисправности оружия. Виновниками называли погибших военных, или говорили о неисправных боеприпасах.

Однако по словам волонтера Мирослава Гая, военные не раз жаловались на различные неисправности в работе миномета.

– На миномет жалуются все, кто с ним работал… Стреляли с веревкой, так что двойное заряжание исключается. Военные говорят о дефекте ствола, – написал он в Facebook.

В Министерстве обороны основной версией взрыва назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

– Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений, – сообщила пресс-служба Минобороны.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман обещает разработку решений для предупреждения трагедий, как взрыв на Ровенском полигоне.

Фото: Министерство обороны