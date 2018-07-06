Самые грязные реки Украины – создана интерактивная КАРТА

Госагентство водных ресурсов запустило интерактивную карту загрязненности рек в Украине Чистая вода, которая создана на основе открытых данных о качестве поверхностных вод.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, теперь украинцы имеют доступ к информации о состоянии воды в реках Украины.

– Новый инструмент был создан на основе данных более 400 пунктов контроля качества воды в Украине, 16 параметров загрязнения и хронологического среза в пять лет, – пояснил министр.

Карта рек доступна за ссылкой texty.org.ua.

С помощью карты можно также узнать, кто загрязняет реки в вашей области. Правда, данные о точных координатах мест, где они сбрасывают загрязняющие вещества, отсутствуют.

Читайте: Стратегія екологічної політики: чому економічний розвиток України буде під загрозою

На днях Минэкологии презентовали первый экологический бот SaveEcoBot, который агрегирует экологические данные из любой области о конкретном предприятии.

Фото: Державне агентство водних ресурсів України