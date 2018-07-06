Планы Путина в Украине: названа возможная дата новой масштабной агрессии РФ

Россия не станет проявлять агрессию под прикрытием Чемпионата мира по футболу, однако это возможно во время Олимпиады 2020.

Такое мнение высказал в комментарии Апострофу военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

– Весь мир уже давно знает, что они любят наступать под прикрытием спортивных соревнований: Крым отжимали под Олимпиаду, Грузию атаковали под Олимпиаду, поэтому, думаю, следующая цель – это Олимпиада 2020, вот тогда надо ожидать крупных неприятностей, – считает он.

По словам эксперта, сейчас Путин наоборот сделает паузу, чтобы показать, что, мол, смотрите, ни один болельщик не пострадал.

– И вот испанские и британские болельщики, попивая пиво на улицах Ростова, думают: “Ну оболгали же матушку-Россию, а она такая классная”. И все это – под мягкий отжим Азовского моря, то есть они все-таки предпринимают военные действия, просто не там и не такие, как мы ожидали, – резюмировал военный эксперт.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Путин не собирается прекращать войну на Донбассе.

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