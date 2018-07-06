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Погода в Украине на сегодня, 6 июля (КАРТА)

6 июля в Украине без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 12-17°С, на побережье морей до 20°С; днем 23-28°С, в южной части до 30°С.

Читайте: Какой будет погода на Ивана Купала (КАРТА)

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.

К слову, ранее появился подробный прогноз погоды в Украине на июль.

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