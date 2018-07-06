Потемкинская лестница “загорелась” в поддержку узников Кремля

Сегодня вечером, 6 июля, представители различных общественных организаций и партий собрались в центре города – на Потемкинской лестнице ради акции в поддержку политзаключенных Кремля.

В Одессе на Потемкинской лестнице активисты провели зрелищный флешмоб с зажжением фаеров, требуя освободить находящихся в российских тюрьмах украинцев, в том числе незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, пишет УНИАН.

Люди выстроились почти на всех пролетах, держа в руках огромные растяжки в определенном порядке. В результате снизу читалось: “Олег Сенцов, Украина с тобой”.

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Также люди, находившиеся в самой нижней “точке”, держали растяжку FreeSentsov, на которой были написаны имена и фамилии всех украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Кроме того, люди принесли большой плакат: “Свободу пленным”.

К слову, в Москве 6 июля состоялся концерт в поддержку Сенцова, в котором приняли участие известные россияне.

Фото: tvrain.ru