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Еще $11,6 млрд! Нафтогаз направил новый иск против Газпрома

НАК Нафтогаз Украины подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российской компанией Газпром. Предварительно компания оценивает свои денежные претензии в $11,58 млрд.

Газ Україна

Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз.

– Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным, – говорится в сообщении.

В марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры по контракту.

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Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности изменение правил установления тарифов на транзит после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

Газпром занял неконструктивную позицию на переговорах, заставив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как это предусмотрено в контракте.

– Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов, – добавили в компании.

Ранее Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест активов Газпрома – акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Фото: Dreamstime

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