В “ДНР” жителей принудительно выселили из квартир из-за военных РФ

Оккупанты принудительно выселили жителей Донецка из домов для расквартирования высшего офицерского состава РФ.

Население временно оккупированных территорий продолжает страдать от произвола российских оккупационных администраций, сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

– В частности, оккупантами принудительно выселены из своих домов жители одного из коттеджных городков юго-восточного района г. Донецка для расквартирования высшего офицерского состава 1 АК ВС РФ, – сказал он.

Мотузяник также добавил, что для поддержки оккупационных войск в готовности к применению 4-5 июля была проведена тренировка дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ с отработкой вопросов огневого поражения войск.

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Кроме того, продолжаются мероприятия по маскировке и совершенствованию инженерного оборудования передовых позиций боевиков, устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин.

К слову, военный эксперт и блогер Алексей Арестович уверен, что новая масштабная агрессия РФ возможна во время Олимпиады 2020.

Фото: УНИАН