Венгрия сорвала заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе

Заседание комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля из-за блокирования Венгрией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Интерфакс-Украина.

– К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита, – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

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Она также добавила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействии угрозам.

К слову, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал три условия, при которых комиссия Украина-НАТО может быть разблокирована.

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