Взрыв на полигоне: Порошенко приказал запретить минометы на учениях

Президент Петр Порошенко поручил руководству Минобороны и Генштаба ВСУ срочно разобраться в причинах взрыва на полигоне в Ровенской области и до конца следующей недели доложить о результатах расследования.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Заводе 410 Гражданской Авиации.

Порошенко также запретил применять на учениях миномет Молот до конца расследования трагедии в Ровенской области, в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять были ранены.

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Напомним, сегодня, 6 июля, в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне произошел взрыв – из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Видео: Петро Прошенко

Фото: Міноборони