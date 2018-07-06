Взрыв на полигоне: Порошенко приказал запретить минометы на учениях

Президент Петр Порошенко поручил руководству Минобороны и Генштаба ВСУ срочно разобраться в причинах взрыва на полигоне в Ровенской области и до конца следующей недели доложить о результатах расследования.
Об этом глава государства заявил во время выступления на Заводе 410 Гражданской Авиации.
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Порошенко также запретил применять на учениях миномет Молот до конца расследования трагедии в Ровенской области, в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять были ранены.
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Напомним, сегодня, 6 июля, в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой
– из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения. на Ровенском полигоне произошел взрыв
Видео: Петро Прошенко
Фото: Міноборони
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