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Взрыв на Ровенском полигоне: Гройсман обещает расследование и результаты

Премьер-министр Владимир Гройсман обещает разработку решений для предупреждения трагедий, как взрыв на Ровенском полигоне.

Володимир Гройсман

Об этом он сообщил в Twitter.

– Трагедия на полигоне на Ровенщине…Будет расследование. Но остается вопрос контроля и недопущения подобных ситуаций. Нарабатываем нужные решения, все, от нас зависящее, будет сделано, – написал он.

Читайте: В Бердянске от взрыва гранаты погиб солдат

Напомним, сегодня, 6 июля, в 05.55 в ходе учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне произошел взрыв – из-за разрыва миномета погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Фото: Урядовий портал

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