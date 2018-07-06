Взрыв на Ровенском полигоне – имена погибших военных

Из-за взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли трое военных. Стали известны их имена.

6 июля около 05.45 во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ровенской области из жизни ушло трое патриотов и защитников родной земли, сообщает в Facebook Закарпатский областной военный комиссариат.

В списке погибших:

капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.

солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.

солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер – номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.

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Напомним, утром во время учений на Ровенском полигоне разорвался миномет – трое военных погибли, девятеро ранены.

Из-за трагедии в субботу на Закарпатье объявили День траура.

Основной версией взрыва на Ровенском полигоне является нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент уже поручил руководству Минобороны и Генштаба ВСУ разобраться в причинах взрыва и в конце следующей недели доложить о результатах расследования.

Фото: Минобороны Украины