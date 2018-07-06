PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Взрыв на Ровенском полигоне - имена погибших военных/

Взрыв на Ровенском полигоне – имена погибших военных

Из-за взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли трое военных. Стали известны их имена.

Міномет

6 июля около 05.45 во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ровенской области из жизни ушло трое патриотов и защитников родной земли, сообщает в Facebook Закарпатский областной военный комиссариат.

В списке погибших:

  • капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.
  • солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.
  • солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер – номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.

Читайте: Тяжело раненых отправили во Львов: детали взрыва на Ровенском полигоне

Напомним, утром во время учений на Ровенском полигоне разорвался миномет – трое военных погибли, девятеро ранены.

Из-за трагедии в субботу на Закарпатье объявили День траура.

Основной версией взрыва на Ровенском полигоне является нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент уже поручил руководству Минобороны и Генштаба ВСУ разобраться в причинах взрыва и в конце следующей недели доложить о результатах расследования.

Фото: Минобороны Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Названа главная версия взрыва на Ровенском полигоне
Міномет
Взрыв на полигоне: Порошенко приказал запретить минометы на учениях
Взрыв на Ровенском полигоне: 4 погибших, много раненых
Володимир Гройсман
Взрыв на Ровенском полигоне: Гройсман обещает расследование и результаты
Не могу этого терпеть! Гройсман пригрозил контрабандистам армией
Под Мариуполем вертолет ВСУ пронесся над головами пляжников
В Ровенской области автобус с полусотней пассажиров слетел в кювет, есть пострадавшие
Водій здив дитину на переході
На Ровенщине пьяный водитель BMW сбил девочку на переходе
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка