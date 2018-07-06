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Взрыв на Ровенском полигоне: что известно о состоянии раненных

Украинских военных, раненных в результате взрыва миномета Молот на Ровенском полигоне, оперируют. Они в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.

Міномет Молот

Об этом заявил руководитель регионального медиацентра Минобороны Украины Александр Поронюк, передает Интерфакс-Украина.

– По данным медиков Западного военного клинического госпиталя, три солдата находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет, – сообщил он.

По словам Поронюка, сейчас медики проводят раненым операции. Троих солдат доставили во Львов вертолетом.
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Напомним, во время бригадных тактических учений на Ровенском полигоне разорвался миномет Молот. Трое военных погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести, трое из них – тяжелой.

Бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин произошедшего.

Фото: Укроборонпром

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