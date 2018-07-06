Украина нарушила права ИМС при реприватизации Криворожстали в 2005 году – ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека своим решением признал, что консорциум ИМС был лишен права на справедливый суд в Украине в 2005 году.

Комментируя решение ЕСПЧ, представитель ИМС заявил:

– Это решение подтверждает, что мы действовали в рамках закона и были незаконно лишены собственности при реприватизации Криворожстали. В настоящее время мы анализируем юридические последствия данного решения ЕСПЧ и наши дополнительные процессуальные возможности после его вынесения.

В своем решении ЕСПЧ постановил, что решения судов Украины, которыми были отменены ранее вынесенные решения в пользу ИМС, нарушили принцип правовой определенности и связанный с ним законный интерес ИМС, чтобы его права были однозначно определены окончательным решением суда, передает Интерфакс-Украина.

ЕСПЧ также установил, что судебные процессы против ИМС в Украине в 2005 году, если их рассматривать в совокупности и особенно на фоне заявлений представителей государства, не соответствовали требованиям к справедливому рассмотрению в понимании Европейской Конвенции по правам человека.

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Как сообщалось, в 2005 году созданный и Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком консорциум ИМС приобрел 93,02% акций Криворожстали на приватизационном конкурсе за 4,26 млрд грн (около $800 млн). Избранный в конце 2004 года президентом страны Виктор Ющенко и назначенная в начале 2005 года премьер-министром Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки. Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.

ИМС обжаловал решение украинских судов в ЕСПЧ, который принял жалобу к рассмотрению.

Крупнейшая в мире металлургическая компания Mittal Steel (которая позднее объединилась с компанией Arcelor) на открытом конкурсе 24 октября 2005 года приобрела 93,02% акций ОАО Криворожсталь за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в Mittal Steel Кривой Рог, позднее – в ArcelorMittal Кривой Рог.

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