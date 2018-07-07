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30 вражеских обстрелов, снайперы и ранение: как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 июля, противник 30 раз открывал огонь по нашим позициям, один раз применив запрещенное минскими договоренностями оружие.

В районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. По уточненным данным разведки на протяжении прошлых суток в результате контрснайперськой борьбы два оккупанта были уничтожены.

На Луганском направлении

В районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На Горловском направлении

Враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

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На Донецком направлении

За прошедшие сутки было неспокойно. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

На Мариупольском направлении

Здесь зафиксировано наибольше вражеских обстрелов. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское.

Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

Напомним, на полигоне Ровенской области снова взорвался миномет Молот, после чего его использования запретили.

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