30 вражеских обстрелов, снайперы и ранение: как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 июля, противник 30 раз открывал огонь по нашим позициям, один раз применив запрещенное минскими договоренностями оружие.
В районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. По уточненным данным разведки на протяжении прошлых суток в результате контрснайперськой борьбы два оккупанта были уничтожены.
На Луганском направлении
В районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.
На Попаснянском и Светлодарском направлениях
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.
На Горловском направлении
Враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.
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На Донецком направлении
За прошедшие сутки было неспокойно. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.
На Мариупольском направлении
Здесь зафиксировано наибольше вражеских обстрелов. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское.
Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.
Напомним, на полигоне Ровенской области снова взорвался миномет Молот, после чего его использования запретили.