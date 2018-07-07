Блокировка сайтов в Украине: ОБСЕ не одобряет законопроект

В ОБСЕ призвали Верховную Раду пересмотреть текст законопроекта о блокировании сайтов №6688.

Об этом говорится в заявлении представителя организации по вопросам свободы слова СМИ Гарлема Дезира.

Он считает, что нужно сбалансировать вопрос безопасности с правом граждан на свободу слова и свободные СМИ.

– Законопроект должен избегать чрезмерных и слишком широких мер, которые влияют на распространение онлайн-контента в Украине, – подчеркнул Дезир, отметив, что понимает необходимость решить проблемы национальной безопасности.

Проект закона №6688 предлагает в Уголовном процессуальном кодексе ввести понятие “временное блокирование информационного ресурса”.

Предусмотрено, что временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда.

В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов.

В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.

Напомним, Раде рекомендовали принять законопроект о блокировании сайтов.