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Град и шквалы. Ураган повалил вековые дубы на Прикарпатье

Сегодня на Прикарпатье прошли сильные грозы со шквалом.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение. В соцсети Facebook люди делятся фотографиями, какой урон нанесла непогода.

Об этом сообщает WestNews.

Так, в городе Болехов ураган и шквалистый ветера повалил многовековые дубы.

Сообщается также, что в селе Солуков, что на Долынщине, выпал обильный град.

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Град и шквалы. Ураган повалил вековые дубы на Прикарпатье / 6 фотографий

Читайте: Таких ливней не было 10 лет! В Японии погибли 49 человек, 48 пропали без вести

Напомним, что на массиве Черная гора в Карпатах вечером 1 июля пролетал небольшой снег.

ФОТО: Віктор Рак/FacebookОксана Ярич-Салюк/Facebook

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