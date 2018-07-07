Умер Левко Лукьяненко. Что известно об отце независимости

Сегодня умер украинский диссидент Левко Лукьяненко. Факты ICTV собрали интересные факты из жизни общественного деятеля, а также его произведения.

Биография

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области.

В период с 1944 года по 1953 служил в армии. Он поступил на юридический факультет Московского университета им. Ломоносова.

По окончании университета с 1958 работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, с 1959 – работником адвокатуры Глинянского района Львовской области. Там он создал оппозиционный по отношению к советской власти Украинский рабоче-крестьянский союз, который выступал за конституционное отделение Украины от СССР.

В январе 1961 его исключили из КПСС и приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию и пропаганду. Однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 диссидент вышел на свободу и стал одним из основателей Украинской хельсинской группы. Уже в 1977 году его вновь арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. Левко Лукьяненко вышел на свободу спустя 11 лет – в 1988 году. То есть 26 лет своей жизни он провел в заключении.

Награды

Порошенко вручает премию Тараса Шевченко.

Левко Лукьяненко был награжден Орденом свободы, орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2007 год), почетным знаком отличия президента Украины (1992).

19 апреля 2005 Левко Лукьяненко было присуждено звание Героя Украины — за несокрушимую волю, гражданское мужество и самоотверженность в отстаивании идеалов свободы и демократии, выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства.

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко вручил Левку Лукьяненко Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Творческая деятельность

С конца 80-х годов Левко Лукьяненко начал литературную карьеру.

При жизни он написал много книг, а в 2016 году даже получил Шевченковскую премию за 13-томную книгу Путь к возрождению, которую писал 27 лет.

Самой известной работой начала 90-х стала книга Исповедь в камере смертников, в которой он описал свою борьбу за независимость Украины.

Показательно, что хотя он и провел несколько месяцев в камере смертников, сам поддерживал смертную казнь в независимой Украине.

– Я бы хотел вернуть смертную казнь. Чтобы воры, которые воруют миллиарды гривен, чтобы их расстреливали просто публично на площади перед телевизионными камерами, – рассказывал Лукьяненко.

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Напомним, что сегодня на 90-м году жизни скончался Левко Лукьяненко.

ФОТО: УНИАН