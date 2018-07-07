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Умер Левко Лукьяненко

На 90-м году жизни скончался знаменитый диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко.

О том, что знаменитый политик и общественный деятель ушел из жизни, сообщил экс-депутат Владимир Яворивский. До своего 90-летнего юбилея Левко Лукьяненко не дожил чуть более месяца.

Левко Лукьяненко был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады. В 2005 году удостоен звания Героя Украины. В 2016 году стал лауреатом Национальной Шевченковской премии за собрание сочинений в 13 томах Путь к возрождению.

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Напомним, что ранее бывший народный депутат Владимир Яворивский сообщил, что Левко Лукьяненко находится в реанимации.

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