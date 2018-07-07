В США прокомментировали закон о нацбезопасности Украины

США приветствуют новый Закон Украины О национальной безопасности и уверены, что реализация положений принятого закона будет способствовать западной интеграции Украины.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на сайте ведомства.

– Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО, – сказано в сообщении.

Сегодня закон опубликован в газете Голос Украины. Он определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, за исключением отдельных статей.

В Госдепе также отметили, что реализация положений принятого закона будет способствовать западной интеграции Украины.

– Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность, – отмечается в сообщении.

Напомним, Закон Украины О национальной безопасности был принят Верховной Радой 21 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 5 июля.

Фото: Maryna Konoplytska/Dreamstime.com