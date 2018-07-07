Я чувствую себя не так прекрасно – письмо Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, в новом письме рассказал о своем самочувствии.

Олег Сенцов написал письмо украинской актрисе Римме Зюбиной, которая опубликовала его на своей странице в Facebook.

Сенцов рассказал, что чувствует себя нормально, не смотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, “мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть”.

Текст письма:

“Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить. Со звонком та же ситуация – пробиться очень сложно. Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма!

Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть.”

(Дальше о постановке пьесы “Номера”)

“Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получиться и получиться хорошим.

И за детский проект “КлассАкт” отдельное спасибо. Детки – это наше все, детки это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь.

Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3.07.18 г.”

К слову, депутат Госдумы РФ и бывший “прокурор” оккупированного Крыма Наталья Поклонская участвовала в аресте в 2014 году Олега Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.