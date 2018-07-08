День семьи в Украине: Порошенко показал детское фото

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи и обнародовал детское фото с родителями.
Поздравления с Днем семьи Петр Порошенко опубликовал в Facebook.
На старом черно-белом фото президент позирует с мамой и отцом.
– Семья – это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей, – написал президент.
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Премьер-министр Владимир Гройсман также присоединился к поздравлениям.
Глава правительства отметил, что семья всегда была для него источником силы, вдохновения и покоя.
– Давайте ценить своих родных, они – самое важное, что у нас есть, – написал он.
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Фото: Петр Порошенко