День семьи в Украине: Порошенко показал детское фото

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи и обнародовал детское фото с родителями.

Поздравления с Днем семьи Петр Порошенко опубликовал в Facebook.

На старом черно-белом фото президент позирует с мамой и отцом.

– Семья – это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей, – написал президент.

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Премьер-министр Владимир Гройсман также присоединился к поздравлениям.

Глава правительства отметил, что семья всегда была для него источником силы, вдохновения и покоя.

– Давайте ценить своих родных, они – самое важное, что у нас есть, – написал он.

К слову, 8 июля в Украине также отмечают День рыбака. Мы подготовили подборку курьезов, которые случались во время рыбалки.

Фото: Петр Порошенко