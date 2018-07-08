PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / День семьи в Украине: Порошенко показал детское фото/

День семьи в Украине: Порошенко показал детское фото

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи и обнародовал детское фото с родителями.

Петро Порошенко

Поздравления с Днем семьи Петр Порошенко опубликовал в Facebook.

На старом черно-белом фото президент позирует с мамой и отцом.

– Семья – это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей, – написал президент.

Читайте: Названы самые богатые семьи мира

Премьер-министр Владимир Гройсман также присоединился к поздравлениям.

Глава правительства отметил, что семья всегда была для него источником силы, вдохновения и покоя.

– Давайте ценить своих родных, они – самое важное, что у нас есть, – написал он.

К слову, 8 июля в Украине также отмечают День рыбака. Мы подготовили подборку курьезов, которые случались во время рыбалки.

Фото: Петр Порошенко

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Міномет
Взрыв на полигоне: Порошенко приказал запретить минометы на учениях
Порошенко Трамп
Саммит НАТО в Брюсселе: с кем рядом посадят Порошенко
Петро Порошенко
Членство в ЕС и НАТО: Порошенко подписал закон о нацбезопасности
Податки
Налог на выведенный капитал: Порошенко подал в Раду закон
Петро Порошенко
Порошенко подписал важный закон для Нацполиции
порошенко
Порошенко подписал закон о валюте
Корабель ВМС
В бухтах Севастополя еще будет развеваться флаг Украины – Порошенко
Петро Порошенко
Цена за агрессию будет расти! Порошенко о продлении санкций против РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка