FreeSentsov: активисты призвали Меркель присоединиться к освобождению политзаключенных

Активисты провели акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали канцлера Германии Ангелу Меркель принять участие в освобождении украинцев.

Сегодня на Майдане Независимости в Киеве около сотни активистов провели акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали канцлера Германии Ангелу Меркель обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова, сообщает Громадське.

Также участники акции призвали поддержать еще одного украинского политзаключенного – Николая Карпюка.

– Николая приговорили к 20 годам заключения в России за его политические взгляды. Мы должны их поддерживать, потому что и Николай, и Олег борются против режима, который царит в России, – заявила одна из активисток.

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К слову, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.