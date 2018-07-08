PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / FreeSentsov: активисты призвали Меркель присоединиться к освобождению политзаключенных/

FreeSentsov: активисты призвали Меркель присоединиться к освобождению политзаключенных

Активисты провели акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали канцлера Германии Ангелу Меркель принять участие в освобождении украинцев.

Олег Сенцов

Сегодня на Майдане Независимости в Киеве около сотни активистов провели акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали канцлера Германии Ангелу Меркель обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова, сообщает Громадське.

Также участники акции призвали поддержать еще одного украинского политзаключенного – Николая Карпюка.

– Николая приговорили к 20 годам заключения в России за его политические взгляды. Мы должны их поддерживать, потому что и Николай, и Олег борются против режима, который царит в России, – заявила одна из активисток.

Читайте: Продолжает борьбу! Сестра Сенцова рассказала правду о его состоянии

К слову, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Крым и война на Донбассе стали переломными для НАТО – Меркель
Я чувствую себя не так прекрасно – письмо Сенцова
Потемкинская лестница “загорелась” в поддержку узников Кремля
Макаревич, Ахеджакова и другие: концерт в поддержку Сенцова в Москве
Без права на свидание – кто такие омбудсмены в РФ и чьи права защищают
Олег Сенцов
Продолжает борьбу! Сестра Сенцова рассказала правду о его состоянии
сенцов
Похудел на 15 кг: сестра Сенцова впервые за 4 года встретилась с ним в колонии РФ
Поклонская участвовала в аресте Сенцова
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка