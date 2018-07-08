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Насилие на Донбассе во время перемирия – в ОБСЕ назвали причины

Первопричинами насилия на Донбассе после объявления перемирия является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Александр Хуг

Об этом первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил Громадскому радио.

По словам Хуга, миссия ОБСЕ в Украине действительно зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после вступления в силу перемирия 1 июля.

Однако это лишь временное облегчение для гражданского населения, поскольку “первопричины насилия не устранены”.

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Хуг отметил, что оружие, минометы, танки и артиллерия сами по себе не стреляют – “это оружие применяют солдаты, которым отдают приказы”.

– Статистика последних дней продемонстрировала, что если отдают приказы не стрелять, то в основном эти приказы выполняют.

Одна из причин, почему происходят эти события, – отсутствие доверия.

Для того, чтобы способствовать развитию доверия, не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения.

Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие, – добавил он.

Мы уже писали о том, что за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Противник нарушал перемирие почти по всей линии соприкосновения.

Фото: УНИАН

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