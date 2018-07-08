ООС: боевики нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников нет.

7 июля обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения.

Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Луганское направление

В районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

Светлодарское направление

Противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

Донецкое направление

В районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Мариупольское направление

Это направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников.

6 раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь.

В районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, на протяжении 6 июля противник 30 раз обстрелял украинские позиции на Донбассе, в том числе с запрещенного оружия.

Фото: Минобороны