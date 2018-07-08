Порошенко призвал Польшу пересмотреть закон об Институте нацпамяти

Президент Петр Порошенко призвал Польшу к пересмотру изменений в закон об Институте национальной памяти.

Президент Петр Порошенко призвал Польшу пересмотреть изменения в законодательство об Институте национальной памяти и положений, касающихся украинцев, сообщает пресс-служба президента.

– Мы против односторонних политических оценок общего исторического прошлого, поскольку они не способствуют процессу нашего исторического примирения. Поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти – и рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающиеся оценки украинцев, – сказал Порошенко.

Он также подтвердил приверженность Украины политическим договоренностям, которые были достигнуты на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в декабре 2017 года.

– Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу. Высокие принципы стратегического партнерства между свободной Украины и свободной Польшей мы еще раз подтвердили с Президентом Польши Анджеем Дудой в совместной декларации 24 августа 2016 года в день празднования 25-й годовщины нашей независимости, когда впервые рядом со мной, президентом Украины, на Майдане Независимости стоял Президент Польши – нашей братской страны. И это тот символ, отношений Украины и Польши, который я хочу видеть везде, – добавил президент Украины.

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К слову, 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти.