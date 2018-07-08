США не планируют признавать аннексию Крыма Россией – Волкер

США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Американские СМИ поспешили с распространением этой информации.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Ost West.

– Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию, – сказал Волкер.

Он также добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

– Украина знает, что США очень поддерживали ее в вопросе восстановления суверенитета страны, ее территориальной целостности и мира, особенно в районах Восточной Украины, где продолжаются бои, – подчеркнул Волкер.

Напомним, в июне СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп назвал Крым российским, так как “все жители там говорят по-русски”.

К слову, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.

Фото: УНИАН