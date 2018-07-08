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В Золотом-4 появилась полиция и представители власти

В населенном пункте Золотое-4 (Луганская область) появился участковый инспектор полиции и другие представители органов власти.

ЗСУ

До 2 июля в Золотом-4 никогда не было присутствия представителей Нацполиции, что было связано с неподходящими условиями безопасности, сообщает штаб ООС.

Кроме того, ранее не все жители населенного пункта имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию из-за боевой обстановки в этом районе.

– После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта Золотое-4 военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена.

Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена), – говорится в сообщении.

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Работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО.

– Сегодняшние защитники завершили улучшения тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника, – пояснили в штабе ООС.

Напомним, в конце июня подразделения Объединенных сил освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, расположенный в “серой зоне”.

Фото: Минобороны

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