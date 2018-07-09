33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели настоящая жара ожидается на юге и востоке Украины. С четверга – везде дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник, 10 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, кроме Волынской и Ровенской областей, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.
На юге и востоке будет жарко – до +33.
В северных и центральных областях 26-28 выше нуля.
На западе холодное всего – не выше +24.
В Киеве без осадков, ночью 15-17, а днем до +28.
На среду, 11 июля, синоптики прогнозируют осадки на западе, севере и частично в центре страны.
Температура воздуха практически не изменится.
В столице дождь, гроза, ночью 16-18, днем 25-27 выше нуля.
В четверг, 12 июля, везде ожидаются дожди с грозами, жарко на юге и востоке – неизменные +33.
В центре +30, на севере +29, в западных областях – до +26.
Дожди и грозы в Киеве, ночью 16-18, днем 27-29 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 13 июля, дожди не прекратятся.
Температура воздуха снизится на пару градусов, кроме юга и востока.
В столице дожди, ночью 16-18, днем 25-27 выше нуля.
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К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.