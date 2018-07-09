33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели настоящая жара ожидается на юге и востоке Украины. С четверга – везде дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 10 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, кроме Волынской и Ровенской областей, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

На юге и востоке будет жарко – до +33.

В северных и центральных областях 26-28 выше нуля.

На западе холодное всего – не выше +24.

В Киеве без осадков, ночью 15-17, а днем ​​до +28.

На среду, 11 июля, синоптики прогнозируют осадки на западе, севере и частично в центре страны.

Температура воздуха практически не изменится.

В столице дождь, гроза, ночью 16-18, днем ​​25-27 выше нуля.

В четверг, 12 июля, везде ожидаются дожди с грозами, жарко на юге и востоке – неизменные +33.

В центре +30, на севере +29, в западных областях – до +26.

Дожди и грозы в Киеве, ночью 16-18, днем ​​27-29 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 13 июля, дожди не прекратятся.

Температура воздуха снизится на пару градусов, кроме юга и востока.

В столице дожди, ночью 16-18, днем ​​25-27 выше нуля.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.